Prisão em flagrante de quatro suspeitos de tráfico de drogas

Operação Conjunta realizada em Santo Antônio da Platina

Na manhã desta sexta-feira foi realizada operação conjunta da Polícia Civil e Polícia Militar para cumprimentos de buscas domiciliares em residências suspeitas de tráfico de drogas em Santo Antônio da Platina.

Em uma residência no bairro Santa Terezinha, os policiais militares apreenderam 308 pedras de crack, uma pequena porção de maconha e R$ 635,00 em notas diversas provenientes da venda de drogas, além de diversas barras de chocolate com suspeita de terem sido furtadas recentemente. O casal de moradores suspeitos, um homem de 28 anos e uma mulher de 31 anos, foi preso em flagrante.

Já em outra residência localizada no centro, os policiais civis e militares apreenderam 8 pedras de crack, R$ 540,85 em notas diversas oriundas do comércio de drogas e aparelhos celulares. No local, os policiais abordaram um usuário no momento em que estava adquirindo droga. Os moradores suspeitos são irmãos, um com 22 anos e outro com 18 anos, e receberam voz de prisão em flagrante.

Os mandados de busca domiciliar foram representados pelo delegado, com concordância do Ministério Público e autorizados pelo Poder Judiciário. Os policiais civis e militares realizaram investigações em razão de denúncias repassadas pela população e esta é mais uma ação das forças de segurança da região no combate ao tráfico de drogas.