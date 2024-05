Pro Tork acelera no Paraná e no Brasil

Enduro de Regularidade neste fim de semana

A Pro Tork Racing Team se divide neste fim de semana, dias 4 e 5 de maio, para encarar provas do Paranaense e do Brasileiro de Enduro de Regularidade. O estadual terá sua segunda etapa realizada na cidade de Curitiba, com a presença de Jony Jachtchechen. Já o Nacional terá sua quarta rodada, em Lavras (MG), com Emerson Loth representando a equipa da maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes.

Jony é o quinto colocado na classificação da categoria Elite e espera somar pontos importantes no evento, que contará com aproximadamente 145 quilômetros de trilhas, estradas principais e secundárias. E Emerson está em terceiro lugar na Elite e também promete acelerar em busca do pódio na prova que terá um total de 245 quilômetros, com percurso extremamente desafiador, repleto de pedras.