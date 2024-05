Pro Tork acelera em SALTO DEL GUAIRÁ

Abertura da temporada acontece no fim de semana cidade na divisa do Paraná com o Paraguai

Já está virando tradição a etapa em Salto Del Guairá, na divisa entre o Paraná e o Paraguai, do Campeonato Brasileiro de Velocross. Com excelente estrutura, o Centro de Treinamento Guga 214 promete mais um belo evento em sua pista de 1.200 metros. E claro que a Pro Tork Racing Team não poderia ficar de fora das disputas deste fim de semana, dias 2 e 3 de junho.

Os destaques da maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes são os experientes pilotos: Rodrigo Taborda – um dos favoritos aos títulos nas categorias VX1 e VX3 Especial; e Sandro Alexandre – que acelera na VX4 Nacional e na VX45 Nacional.

A programação inicia no sábado, às 7h20, com os treinos, seguidos por provas, às 15h20. Já no domingo, mais corridas a partir das 10h40. O ingresso custa R$ 40 e pode ser adquirido no local, mas para quem não puder prestigiar de perto, haverá transmissão ao vivo através do canal MX Play Paraguay no Youtube.

Serviço: Campeonato Brasileiro de Velocross

Etapa: Abertura

Quando: Neste fim de semana, dias 2 e 3

Onde: Salto Del Guairá – Paraguai

Entrada: R$ 40

Transmissão: https://youtube.com/@ mxplayparaguay?si= CTergt2q8T2WIlHY