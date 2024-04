Pro Tork acelera na terceira ETAPA do Sportbay Motocross

Mandaguari será palco de belas disputas neste fim de semana

O município de Mandaguari, localizado na região norte central do estado, será o palco da terceira etapa do Sportbay Campeonato Paranaense de Motocross 2024, que acontece neste fim de semana, dias 27 e 28 de abril. Entre as equipes que prometem enrolar o cabo, está a Pro Tork Racing Team, sendo destaque em diversas categorias.

Seus pilotos melhores classificados são: Willian Guimarães, líder na MX4, MX45 e MX5; Alencar Krefta, quinto colocado na MX45 e segundo na MX50; Tiago Garcia, terceiro na MX3 Especial e segundo na tabela da MX4; Matheus Zerbatto, terceiro na MX1; e Fabio Brito, quinto na MX3 Especial. Todos investiram na preparação e se mostram confiantes para subirem aos lugares mais altos do pódio.

A programação inicia no sábado às 9h com os treinos livres e no domingo é retomada no mesmo horário com o warm up. O acesso é liberado ao público, mas quem não conseguir estar presente, pode acompanhar as corridas através da transmissão ao vivo fornecida pela Sportbay, em seu canal no YouTube: youtube.com/sportbaytv.

Pro Tork oferece inscrição subsidiada

Segue valendo a inscrição subsidiada pela Pro Tork para os participantes que utilizarem determinados equipamentos da marca. Mas ela só é válida para os filiados no estado. Para conferir os detalhes, acesse o site: www.fprm.com.br.

Serviço: Sportbay Campeonato Paranaense de Motocross

Etapa: 3

Quando: Neste fim de semana, dias 27 e 28

Onde: Mandaguari

Ingresso: Entrada franca

Inscrição: eventos.sportbay.com.br

Transmissão: youtube.com/sportbaytv