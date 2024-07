Pro Tork Air Show se exibe em São Paulo

Público confere acrobacias aéreas em shows gratuitos

A Pro Tork Air Show é uma das atrações da FICAR – Feira Industrial, Comercial e de Agronegócios de Assis e Região, que acontece entre os dias 4 e 8 de julho, no Parque de Exposições Jorge Alves de Oliveira. Serão feitas apresentações de acrobacias aéreas no sábado e no domingo, a partir das 16h, com entrada franca.

Douglas Lourenço é o piloto responsável pelo espetáculo radical, que tem duração aproximada de 20 minutos, e conta com mais de 15 manobras, entre elas, Looping, Parafuso e Voo Invertido. Quem curte emoção e adrenalina não pode perder a oportunidade de conferir de perto.

O evento realizado em comemoração ao aniversário do município pretende atrair milhares de pessoas. Para isso, conta com estrutura completa e programação intensa, com o melhor do rodeio brasileiro, exposições de animais e produtos, parque de diversões, praça de alimentação e mais.

Serviço:

O que: Pro Tork Air Show

Onde: Parque de Exposições Jorge Alves de Oliveira, Assis (SP)

Quando: Dias 6 e 7 de julho – 16h

Quanto: Entrada franca