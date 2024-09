Pro TORK Alto Giro Show nos Jogos de Aventura e Natureza

Equipe de manobras radicais com motos agita evento

A Pro Tork Alto Giro Show tem feito tanto sucesso nos Jogos de Aventura e Natureza (JANs) que mais uma vez foi confirmada para agitar o evento no Paraná. Até domingo (22), acontece a etapa Vale do Iguaçu, com atividades diversas nas cidades de Dois Vizinhos, Coronel Vivida, Mangueirinha e Pato Branco. A entrada é franca.

Criados pelo Governo do Estado, em 2019, os Jogos de Aventura e Natureza são uma iniciativa pioneira no Brasil, que integra a prática esportiva, o turismo e a preservação ambiental em um evento itinerante, gerando impactos positivos tanto para a comunidade esportiva quanto para a economia local. Mais de 50 mil atletas disputam 40 modalidades no evento.

A equipe patrocinada pela maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes é considerada a melhor na prática do wheeling em todo o país. Seus pilotos são especialistas em diversas manobras radicais com motos de 50 a 100 cilindradas especialmente preparadas, entre elas, saltos em arcos de fogo, derrapagens, empinadas e pirâmides. O espetáculo conta com recursos pirotécnicos e a interação com o público.

Confira a agenda:

Quinta (19) – Dois Vizinhos

Sexta (20) – Coronel Vivida

Sábado (21) – Mangueirinha

Domingo (22) – Pato Branco