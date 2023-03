Pro Tork no maior estande do Salão das Motopeças em SP

Destaque da Feira internacional na cidade de São Paulo

A Pro Tork promete ser o destaque do Salão das Motopeças ao preparar o maior estande da feira para apresentar aos seus convidados os últimos lançamentos do grupo, que é líder em capacetes no mundo e em motopeças em toda a América Latina.

O evento internacional está acontecendo até este sábado, dia 11 de março, no Pavilhão Amarelo, do Expo Center Norte, na cidade de São Paulo (SP).

O público se mostra ansioso para conferir as últimas novidades, entre elas, dezenas de capacetes, peças plásticas e equipamentos de proteção. Mas o que promete chamar ainda mais a atenção são as novas linhas de Pneus e Náutica, que fazem a marca expandir ainda mais os seus negócios.

A feira é organizada e promovida pela Anfamoto – Associação Nacional dos Fabricantes e Atacadistas de Motopeças, sendo reconhecida como a principal do segmento no país, pois é exclusiva para profissionais do setor, fabricantes, atacadistas, lojistas, oficinas mecânicas, entidades de classe e representantes.

Segundo o diretor-presidente do Grupo Pro Tork, Marlon Bonilha, o evento é importante para a prospecção de novos negócios, aproximação com os antigos parceiros e também para networking. “É uma feira bastante focada e que nos traz grandes resultados, por isso, preparamos um grande time para receber a todos. Venham nos visitar”, afirma.

A entrada no Salão das Motopeças é gratuita, mediante credenciamento feito pelo site ou presencialmente para quem tem CNPJ do ramo de motocicletas. Confira o serviço abaixo para mais informações.

O catálogo de pneus, que teve início com os modelos street em 2020, acaba de ganhar mais duas opções off road. O MC30, nas medidas 100/100-18 e 90/90-21; e o MC20, disponível nos tamanhos 60/100-14, 2.50-10, 80/100-12 e 2.75-10. Ambos foram desenvolvidos para oferecer máxima segurança, performance e durabilidade. Eles serão disponibilizados ainda no primeiro semestre.

Já a linha náutica inicia com três opções de colete, Max Float, Safe Life e Pet, sendo este para animais de estimação, além de uma Sapatilha Aquática. Os itens são fabricados em diversas opções de cores e já podem ser encontrados nas melhores lojas físicas e on-line de todo o Brasil. A ideia é que novos produtos sejam desenvolvidos em breve.

Marlon destacou o quanto a marca vem investindo em tecnologia, matérias-primas e mão de obra, visando oferecer cada vez mais produtos de qualidade, com preço acessível, característica fiel da empresa desde sua fundação, em 1987.

“Estamos sempre atentos as necessidades e oportunidades e procuramos atendê-las de maneira diferenciada. Estamos crescendo em diversos segmentos, apostando em diferentes mercados, investindo pesado. Está sendo incrível demonstrar tudo isso aqui no Salão. Venha que ainda dá tempo de conhecer”, afirma.

Serviço XII Salão Nacional e Internacional das Motopeças

Quando: 8 a 11 de março

Onde: Expo Center Norte – Pavilhão Amarelo – Av. Otto Baumgart, 1000 – São Paulo – SP

Horários: Quarta a sexta-feira: 15h às 21h30 / Sábado: 10h às 18h

Visitação Gratuita (não aberto ao consumidor final)

Site: www.salaodasmotopecas.com.br