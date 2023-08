Pro Tork busca mais vitórias no Paraguaio de Motocross 2023

Encara a quinta etapa da temporada neste fim de semana

O Campeonato Paraguaio de Motocross terá sua quinta etapa realizada neste fim de semana, dias 5 e 6 de agosto, em Hernandarias, distrito localizado no departamento do Alto Paraná. E é claro que a Pro Tork, maior fabricante de motopeças da América Latina, será presença no gate.

Seu piloto, Jose Felipe, lidera a categoria MX1, com 29 pontos de vantagem sobre o principal adversário. Sua expectativa é seguir na liderança, se possível, subindo ao lugar mais alto do pódio. “Confesso que não é minha pista preferida, o chão é muito duro, mas estou preparado para qualquer cenário”, afirma.

A Pro Tork Racing Team convida o público a prestigiar e torcer pelo atleta, que já foi campeão paraguaio no ano de 2013. Porém, quem não puder estar presente também pode acompanhar todos os detalhes da transmissão ao vivo, através da página no Facebook MX Play Paraguay.

Confira a classificação da MX1:

1) Jose Felipe – 197 pontos (Pro Tork Racing Team)

2) Pedro Henrique – 168 pontos

3) Fernando Ortiz – 138 pontos

4) Sergio Seewald – 121 pontos

5) Ever Florentin – 114 pontos