Pro Tork busca títulos na FINAL do Sportbay

Equipe tem chances em três categorias e promete acelerar neste fim de semana

A Pro Tork Racing Team chega confiante a grande final do Sportbay Paranaense de Motocross, que acontece neste fim de semana, dias 2 e 3 de dezembro, em Santa Helena, município localizado no centro da Costa Oeste do estado, às margens do lago de Itaipu. Dois pilotos representam a equipe no campeonato, com chances de títulos em três categorias.

Os destaques da maior fabricante de motopeças da América Latina são: Fabio de Brito – líder na MX3 Nacional, com 18 pontos a mais que o principal adversário, além de segundo colocado na Força Livre Nacional, com 46 a menos; e Willian Guimarães – primeiro lugar na tabela da MX4, com vantagem de 11 pontos, e vice na MX45, com diferença de 10.

A programação inicia no sábado, às 9h, com treinos livres, sendo que a partir das 16h30 acontecem as primeiras corridas. No domingo é retomada às 9h, com warm up, e às 12h, com o restante das provas. Quem não puder prestigiar de perto, pode acompanhar a transmissão ao vivo através do canal da Sportbay no YouTube: youtube.com/sportbaytv.

Pro Tork oferece inscrição subsidiada

Segue valendo a inscrição subsidiada pela Pro Tork para os participantes que utilizarem determinados equipamentos da marca. Mas ela só é válida para os filiados no estado. Para conferir os detalhes, acesse o site: www.fprm.com.br.

Serviço: Sportbay Campeonato Paranaense de Motocross

Etapa: Final

Quando: 2 e 3 de dezembro

Onde: Santa Helena (PR)

Inscrição: eventos.sportbay.com.br

Transmissão: youtube.com/sportbaytv