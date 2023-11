Pro Tork Campeã do Gaúcho de Enduro

Piloto Pro Tork Itaminas KTM precisava apenas largar neste sábado

Gustavo Pellin chegou a grande final do Campeonato Gaúcho de Enduro 2023 com as mãos na taça em sua categoria, a E2, e também na Geral. Isso porquê o piloto Pro Tork Itaminas KTM somou pontos suficientes até a penúltima etapa, bastando agora largar, como previa o regulamento. O evento aconteceu neste sábado, dia 4, no Parque Municipal de Casca.

O percurso contou com três voltas de aproximadamente 40 quilômetros, sendo a primeira delas de reconhecimento. Ao todo foram quatro especiais, um Cross Teste e outros três Enduro Testes. Havia muitas trilhas em meio a mata e, com a previsão de chuva até sexta-feira, o terreno liso promete ser um desafio a mais para os participantes.

Ao conquistar seu décimo título estadual, o piloto natural de Caxias do Sul não escondeu a emoção. “Estou muito feliz por chegar nesse número, uma marca bastante difícil para qualquer atleta. Sou grato a todos que me ajudaram a chegar até aqui, minha família, patrocinadores, etc”, disse.