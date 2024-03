Pro Tork celebra duas vitórias

Na abertura do Sportbay Brasileiro de Motocross em Sorocaba (SP)

A Pro Tork celebrou a conquista de duas vitórias na abertura do Sportbay Brasileiro de Motocross 2024, realizada no fim de semana, dias 16 e 17 de março, em Sorocaba (SP). A maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes subiu ao lugar mais alto do pódio nas categorias MX3 e MX5, além de somar outros bons resultados.

Na MX3, o argentino Jose Felipe fez uma prova de recuperação, após uma largada ruim, vindo do pelotão de trás, assumiu a ponta nas últimas voltas, bastando manter até receber a bandeira quadriculada. E a MX5 também foi cheia de adrenalina, o paranaense Willian Guimarães caiu no início da corrida, mas voltou com uma tocada forte para conquistar a primeira colocação na última volta.

Os outros destaques Pro Tork foram os atletas Gabriel Bilhar, segundo lugar na classe MX2JR; Gui Ferreira, segundo na Júnior; Luaninha Neves, segunda na MXF; e Zion Berchtold, segundo na 65cc. Todos demonstraram um bom ritmo e prometem vir com tudo para a segunda etapa, programada para os dias 6 e 7 de abril, na cidade de Canelinha (SC).