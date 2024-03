Pro Tork confirmada na 2ª etapa do Enduro

Lolo Anton e Jony Jachtchechen representam equipe neste domingo

O Campeonato Paranaense de Enduro terá a segunda etapa da temporada 2024 realizada neste domingo, dia 24, na cidade de Campo Largo. A Pro Tork, maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes, é presença confirmada com dois de seus pilotos.

Na categoria principal, a E1, Lolo Anton pretende acelerar para manter o primeiro lugar na classificação. Já na Over 35, é Jony Jachtchechen quem entra em cena, mas buscando a ponta da tabela, pois na abertura finalizou a prova com a segunda colocação na classe.

O evento, que também é válido pela Copa TCC, terá um percurso formado por quatro voltas de 27,5 quilômetros, sendo composto por cinco especiais (trechos cronometrados). O terreno liso em meio as trilhas promete ser um adversário a mais.

Serviço: Campeonato Paranaense de Enduro 2024

Etapa: 2

Quando: Domingo, dia 24

Onde: Campo Largo

Largada: 9h no Buteco do Beto, localidade do Jacuí

Entrada: franca