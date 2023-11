Loth decacampeão de Enduro Regularidade

Pro Tork Racing Team encerrou a temporada com vitória

Emerson Loth e a Pro Tork Racing Team fizeram uma grande festa na final do Campeonato Paranaense de Enduro de Regularidade, realizada no domingo, dia 26 de novembro, em Guarapuava, cidade localizada na região metropolitana de Curitiba. Juntos, piloto e equipe, celebraram o décimo título estadual.

O evento, que teve como base a Pista do Jordão, contou com aproximadamente 130 quilômetros, sendo o percurso formado por trilhas técnicas, trechos de reflorestamento e estradas abandonadas, com terreno bem variado, um pouco de pedras, cascalho, entre outros. Houve muita navegação com médias justas.

Para Emerson, conhecido no meio como Bomba, esta foi uma grande conquista na carreira. “Estou muito feliz por encerrar o ano no alto do pódio, com chave de ouro. É um marco importante na carreira de qualquer atleta. Gostaria de agradecer a Pro Tork pelo apoio todos esses anos e a todos que me acompanham e torcem por mim”, disse.