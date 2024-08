Pro Tork defende LIDERANÇA no Catarinense DE Enduro de 2024

Piloto da Pro Tork / Itaminas / KTM Factory Racing espera manter-se invicto

O Campeonato Catarinense de Enduro 2024 terá sua quarta etapa realizada neste domingo, dia 4 de agosto, no município de Caxambu do Sul, localizado na região oeste do estado. Entre os destaques da temporada, está Lolo Anton, líder invicto na categoria E1, com 9 pontos de vantagem sobre o principal adversário. O objetivo do piloto Pro Tork / Itaminas / KTM Factory Racing é de manter o ritmo.

A prova, que também será válida pelo Sul-Brasileiro, contará com um percurso de 25 quilômetros, no qual os participantes darão quatro voltas, totalizando cerca de 20 minutos cada. Ele contempla três Enduro Test e um Cross Test, repletos de desafios, exigindo não apenas preparo físico, mas também técnico. A previsão de sol e calor promete tornar o espetáculo ainda mais bonito.

Lolo se mostra confiante. “O evento deve ser um dos mais difíceis do ano, o terreno é um misto de chão duro e macio, terra, pedras e raízes, com partes mais rápidas e outras mais travadas. É preciso ter bastante atenção para não cometer erros. Mas venho num ritmo muito bom, me considero preparado para buscar o lugar mais alto do pódio para a equipe. ”, disse o piloto de Rio Negrinho.

Serviço: Campeonato Catarinense de Enduro 2024

Etapa: 4

Quando: Domingo, dia 4

Onde: Caxambu do Sul

Largada: 9h

Entrada: franca