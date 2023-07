Sportbay Catarinense de Motocross: A Pro Tork quer lideranças

Quarta etapa da temporada 2023 acontece neste fim de semana

Todos a postos para a quarta etapa do Sportbay Campeonato Catarinense de Motocross, inclusive a Pro Tork Racing Team. O evento acontece neste fim de semana, dias 15 e 16 de julho, junto a festa do Sagrado Coração de Jesus, na cidade de Braço do Norte.

Os destaques da equipe são: Gabriel Mielke – primeiro colocado nas categorias MX1 e MX2; Jacson Keil – ponteiro na tabela da Força Livre Nacional e da MX3, além de segundo na MX1; Zion Berchtold – segundo na 65cc e terceiro na 85cc; e Darlei Weiss – quinto lugar na Força Livre Nacional.

A tradicional pista do bairro Pinheiral foi especialmente reformulada e promete ser o palco de fortes emoções. A programação inicia no sábado, com a primeira sessão de treinos a partir das 8h45. Já no domingo, é retomada com warm up às 8h. Haverá transmissão ao vivo no canal da Federação no Youtube.

Serviço: Sportbay Campeonato Catarinense de Motocross

Etapa: 4

Quando: Neste fim de semana, dias 15 e 16

Onde: Pista do bairro Pinheiral – Braço do Norte

Inscrição: eventos.sportbay.com.br

Ingressos: Sábado – gratuito / Domingo – R$ 25 na bilheteria

Transmissão: https://www.youtube.com/@ federacaocatarinensedemoto4426