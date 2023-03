Sportbay de Velocross tem Pro Tork em S. C.

Motódromo Trinca Ferro, em Schroeder, será o palco das corridas

A Pro Tork Racing Team está ansiosa para a segunda etapa do Sportbay Catarinense de Velocross 2023, que acontece neste fim de semana, dias 1 e 2 de abril, na pista do Motódromo Trinca Ferro, localizada na cidade de Schroeder. Depois da abertura em Papanduva, a expectativa é de um evento ainda melhor, com disputas de alto nível entre os melhores pilotos do Sul do Brasil.

Os destaques da equipe oficial da maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes são os atletas: Marcio Lago – primeiro colocado na categoria VX4 Especial; Cristian da Cruz – terceiro na Força Livre Nacional; Orlando Gesser – terceiro na VX3 Nacional; Fernando Simão – segundo na Nacional 250 Standart; e Luan Gabriel – terceiro na 65cc.

A programação tem início no sábado com os treinos livres a partir das 10h e as primeiras corridas às 16h. Já no domingo é retomada às 8h com mais treinos, seguidos pelo restante das provas às 11h. O ingresso custa R$ 20 e estará disponível na bilheteria local. Quem não puder torcer de perto, consegue acompanhar a transmissão ao vivo através do canal da FCM no YouTube.

Serviço: Campeonato Sportbay Catarinense de Velocross

Etapa: 2

Quando: Neste fim de semana, dias 1 e 2

Onde: Motódromo Trinca Ferro – Schroeder

Inscrição: www.eventos.sportbay.com.br

Transmissão: https://www.youtube.com/ channel/ UCaKdkTWWwPKTS2JZQbnKbgA

Ingresso: R$ 20

A Pro Tork, maior fabricante de motopeças da América Latina, é patrocinadora do campeonato e seus pilotos têm o apoio da Sportbay.