Pro Tork é campeã no Sportbay Brasileiro de MOTOCROSS em 2023

Na sexta e penúltima etapa da temporada em Limeira (SP)

A Pro Tork foi a primeira equipe a definir título no Sportbay Brasileiro de Motocross 2023, com Be Tiburcio na MX2JR. O piloto foi um dos destaques da sexta e penúltima etapa da temporada, realizada neste fim de semana, dias 16 e 17 de setembro, em Limeira, na região central do estado de São Paulo. A maior fabricante de motopeças da América Latina ainda somou outros bons resultados.

Já no sábado, Be partiu muito focado para os treinos da categoria, fez o melhor tempo nos cronometrados, e na corrida não deu chances aos adversários, alcançando mais uma brilhante vitória. O mineiro ainda somou um primeiro e um segundo lugares na MX2, garantindo o lugar mais alto do pódio na classe, levando esta briga pelo caneco para a grande final.

“Estou muito feliz com meu sexto título nacional, só tenho a agradecer a minha equipe e a todos que torceram por mim. Agora é tentar na MX2, apesar de nunca ter sido meu foco, pois é o meu primeiro ano competindo nela e a ideia era ganhar experiência. A missão não é fácil, o líder tem ampla vantagem, mas sabemos que a competição só termina na última bandeirada”, disse.

Quem também mandou ver pela Pro Tork foram os atletas: Zion Berchtold – o mais rápido entre os jovens da 65cc; Willian Guimarães – ganhador da MX4; Jacson Keil – quarto na Nacional; e Gabriel Mielke – quarto na MX2. Zion e Willian seguem como líderes e favoritos as taças, enquanto Jacson está em segundo na classificação, com boas chances.

De volta as suas cidades, os competidores terão menos de duas semanas para se prepararem para o último desafio do Sportbay Brasileiro de Motocross 2023. Ele está programado para acontecer nos dias 30 de setembro e 1º de outubro, em Canelinha (SC), com a promessa de muita emoção e adrenalina. A Pro Tork segue confiante, pronta para enrolar o cabo.