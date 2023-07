Pro Tork encara segunda etapa do Brasileiro de Velocross 2023

Disputa acontece neste fim de semana em Agrolândia (SC)

Esquentam os motores para a segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Velocross 2023, que será realizada neste fim de semana, dias 22 e 23 de julho, em Agrolândia, junto a Festa da Colheita e outras atrações que integram a programação do aniversário de 61 anos da cidade.

A Pro Tork Racing Team é uma das equipes confirmadas, sendo representada por diversos pilotos. Entre eles, destaque para o paranaense Paulo Stedile, que atualmente ocupa o quarto lugar na categoria VX3 Especial e parte em busca de recuperação.

Sede da abertura da temporada passada, Agrolândia manterá o mesmo layout de pista para as disputas desse ano. A programação inicia no sábado, às 9h, com os treinos, seguidos por provas, às 15h30. Já no domingo, mais treinos a partir das 8h, e corridas às 11h15.

A entrada é franca e a Pro Tork convida o público a prestigiar e torcer por seus atletas. Lembrando que quem não puder comparecer, dá para acompanhar a transmissão ao vivo através do canal da Federação Catarinense de Motociclismo no Youtube.

Serviço: Campeonato Brasileiro de Velocross

Etapa: 2

Quando: Neste fim de semana, dias 22 e 23

Onde: Agrolândia (SC)

Entrada: Franca

Transmissão: https://www.youtube.com/ channel/ UCaKdkTWWwPKTS2JZQbnKbgA

Inscrição: eventos.sportbay.com.br