Pro Tork encerra com mais 3 títulos em SC

Fernando Simões e Marcio Lago foram os destaques da equipe em Blumenau

A Pro Tork Racing Team comemorou a conquista de três títulos no Sportbay Catarinense de Velocross 2023, com destaque para os pilotos Fernando Simões e Marcio Lago. A disputa da última etapa aconteceu no fim de semana, dias 9 e 10 de setembro, no Motódromo Tatutiba, localizado no município de Blumenau (SC).

Simões venceu a Nacional 250 Standart, fechando com chave de ouro. Lago também ganhou a Over 45, consagrando-se campeão. Ele ainda conseguiu erguer o caneco da VX4 Especial, mesmo ao sofrer um acidente e ter que abandonar a prova, para levar pontos no queixo. Para completar, foi terceiro colocado na VX3 Nacional e na VX4 Nacional, mesmo sem poder correr.

Ainda somaram bons resultados para a equipe na temporada 2023 os atletas: Luan Gabriel – vice na categoria 65cc; Cristian da Cruz – segundo lugar na classificação da Intermediária Nacional; e Denilson Júnior – quinto na tabela da Intermediária Nacional.