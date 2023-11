Pro Tork fecha Paraguaio de MOTOCROSS

Piloto deve fechar temporada com chave de ouro

José Felipe já cumpriu seu objetivo no Campeonato Paraguaio de Motocross ao conquistar o título antecipado da categoria principal, a MX1. Agora, ele espera fechar a temporada 2023 com chave de ouro, vencendo o desafio final, que acontece neste fim de semana, em Pilar.

O motociclista que representa a Pro Tork Racing Team, equipe da maior fabricante de motopeças da América Latina, não consegue esconder a alegria. “Estou muito feliz com o bi, já havia sido campeão em 2013 e agora consegui mais um caneco para o acervo”, explica.

A última etapa do ano promete fortes emoções a todos os envolvidos. Quem não puder estar presente no evento, vale a pena acompanhar os detalhes da transmissão ao vivo, através da página no Facebook MX Play Paraguay.

O campeão Pro Tork tem o apoio da Sportbay.