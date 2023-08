Gaúcho de Enduro: Pro Tork Itaminas KTM abre vantagem

Gustavo Pellin venceu a quinta etapa do estadual

Nenhuma surpresa na quinta etapa do Campeonato Gaúcho de Enduro, realizada neste sábado, dia 5 de agosto, em Dois Lajeados. Gustavo Pellin confirmou o favoritismo, conquistando sua quarta vitória na temporada, tanto na Geral, como em sua categoria, a E2.

A prova com base no Parque de Eventos foi composta por três voltas de 34 quilômetros, sendo a primeira de reconhecimento, e cada uma com um cross teste de 1,1km e três enduro testes de 4km, 3,5km e 5,6km. E o calor prevaleceu, assim como o pó, exigindo bastante cuidado.

O desempenho do piloto foi bastante comemorado por sua equipe, a Pro Tork Itaminas KTM, que se aproxima cada vez mais do título. A próxima rodada do estadual está programada para 9 de setembro, em Casca, e é claro que Pellin vai para cima dos adversários.