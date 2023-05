Pro Tork Itaminas KTM defenderá a liderança no Gaúcho

Gustavo Pellin representa equipe na terceira etapa

Gustavo Pellin entra em ação para defender a Pro Tork Itaminas KTM na terceira etapa do Campeonato Gaúcho de Enduro 2023, que acontece neste sábado, dia 6 de maio, tendo como base o Centro de Eventos de Vila Maria, cidade localizada no Planalto Médio, a 260 quilômetros de Porto Alegre.

O percurso contará com três voltas de aproximadamente 40 quilômetros, sendo a primeira delas de reconhecimento. Ao todo serão quatro especiais, um Cross Teste e outros três Enduro Testes. A previsão de chuva promete deixar as trilhas ainda mais difíceis, exigindo bastante perícia dos participantes.

A expectativa do piloto natural de Caxias do Sul é defender a liderança da categoria E2, além da Geral. “Estou com tudo pronto, moto acertada e confiante na busca por um bom resultado. Não pretendo arriscar, mantenho o foco no objetivo principal, que é conquistar meu nono título estadual”, afirma o atual campeão.