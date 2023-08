Pro Tork Itaminas KTM perto de títulos

Busca pontos importantes na penúltima etapa da temporada em MG

O Campeonato Brasileiro de Enduro terá sua penúltima rodada realizada neste fim de semana, dias 26 e 27 de agosto, na cidade de Belo Vale (MG). A Pro Tork Itaminas KTM lidera três categorias, além de ser vice em mais uma, e espera somar o máximo de pontos na briga pelos títulos da temporada.

Seus destaques na competição são: Lolo Anton – primeiro na classificação da E1 com 77 pontos de vantagem; Butu Cadima – líder na E55 com 56 pontos a mais que o principal adversário; Be Tiburcio – primeiro na Júnior com apenas um ponto de diferença; e Crispy Arriegada – segundo na E3 com 32 pontos a menos.

Tanto Lolo, quanto Butu, estão muito próximos dos canecos em suas classes. “Se nos sairmos bem nessa, levando em consideração ainda o descarte, depois, basta largarmos na final que já somos campeões. Apesar disso, não vamos dar moleza, o objetivo é ir para cima”, garante Lolo.

A disputa terá como base o Parque de Exposições, sendo o acesso liberado ao público. É dele que os competidores partem para um percurso de aproximadamente 150 quilômetros, divididos em três voltas, compostas por três especiais: um Cross Teste de 3km, um Enduro Teste de 4,5km e um Extreme Teste de 4km.

Confira a classificação:

E1

1) Lolo Anton – 238 pontos (Pro Tork Itaminas KTM)

2) Otavio Chicaroni – 161 pontos

3) Vinicius Ribeiro – 135 pontos

E3

1) Luciano Rocha – 247 pontos

2) Crispy Arriegada – 215 pontos (Pro Tork Itaminas KTM)

3) Fernando Juruna – 210 pontos

EJ

1) Be Tiburcio – 234 pontos (Pro Tork Itaminas KTM)

2) Joaquim Neto – 233 pontos

3) Renato Paz – 194 pontos

E55

1) Butu Cadima – 244 pontos (Pro Tork Itaminas KTM)

2) Manuel Simas – 188 pontos

3) Jesus Fernandez – 82 pontos

Serviço:

11ª e 12ª etapas – Belo Vale (MG)

Data: 26 e 27 de agosto

Base do evento: Parque de Exposições

Programação*

26/8 (Sábado)

8h às 10h – Vistorias técnicas e condução das motos ao Parque Fechado

9h30 – Briefing

10h – Largada dos dois primeiros pilotos

20h – Divulgação dos resultados oficiais do dia

27/8 (Domingo)

8h – Largada dos dois primeiros pilotos

17h – Divulgação dos resultados oficiais

*Os horários são fornecidos pela organização e podem sofrer alterações.