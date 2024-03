Pro Tork Itaminas KTM no Gaúcho de Enduro DOMINGO

Abertura da temporada acontece neste domingo

O Campeonato Gaúcho de Enduro terá a abertura da temporada 2024 realizada neste domingo, dia 17 de março, com tradicional prova na cidade de Bento Gonçalves. Entre os confirmados, destaque para Gustavo Pellin, que defenderá os títulos das categorias E2 e Geral.

A disputa terá como base o Parque Gasper (Linha Eulália), sendo o ponto de partida rumo às especiais (trechos cronometrados). Eles terão terrenos diversificados, desde trechos de alta velocidade em áreas abertas até trilhas sinuosas em meio à mata. Serão três voltas, com 35km a cada.

Para o piloto que defende a Pro Tork Itaminas KTM a expectativa é excelente. “Estou muito feliz por representar a equipe em mais um ano, agradeço por confiarem no meu trabalho. Venho treinando bastante e espero começar a competição com lugar no pódio”, disse.

Serviço: Campeonato Gaúcho de Enduro

Etapa: 1

Quando: Domingo, dia 17

Onde: Bento Gonçalves

Ingresso: Entrada franca