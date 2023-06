Pro Tork Itaminas KTM no pódio do Enduro brasileiro

Equipe foi destaque em Novo Horizonte (SC)

A Pro Tork Itaminas KTM somou pontos importantes nas sétima e oitava etapas do Campeonato Brasileiro de Enduro, realizadas no fim de semana, dias 17 e 18 de junho, em Novo Horizonte, município localizado na região oeste do estado de Santa Catarina, a 440 quilômetros da capital, Florianópolis.

Seus pilotos conquistaram três vitórias, além de outros bons resultados. Os destaques foram Lolo Anton, Gustavo Pellin e Butu Cadima, que saíram vitoriosos nas classes E1, E35 e E55, respectivamente. A equipe ainda subiu ao pódio com Be Tiburcio – segundo colocado na Júnior, e Crispy Arriegada – terceiro na E3.

O percurso foi de aproximadamente 135 quilômetros, divididos em três voltas, compostas por três especiais (trechos cronometrados): um Cross Teste de 3km e outros dois Enduro Testes de 4,5 e 6km. A prova foi marcada pelo frio, com temperaturas próximas a zero grau pela manhã, chão úmido e escorregadio.

Agora, de volta as suas cidades, os pilotos retomam o treinamento para a reta final da competição. A próxima etapa está programada para os dias 22 e 23 de julho, em Aracruz (ES). Bem classificada, a expectativa da equipe é de manter o ritmo, pensando nos títulos da temporada.

Confira a classificação:

E1

1) Lolo Anton – 194 pontos (Pro Tork Itaminas KTM)

2) Vinicius Ribeiro – 135 pontos

3) Otavio Chicaroni – 121 pontos

E3

1) Luciano Rocha – 200 pontos

2) Fernando Juruna – 170 pontos

3) Crispy Arriegada – 162 pontos (Pro Tork Itaminas KTM)

EJ

1) Joaquim Neto – 191 pontos

2) Be Tiburcio – 184 pontos (Pro Tork Itaminas KTM)

3) João Basilio – 152 pontos

E35

1) Felipe Lagarrea – 191 pontos

2) Felipe Carlette – 128 pontos

3) Daniel Morandini – 126 pontos

5) Gustavo Pellin – 100 pontos (Pro Tork Itaminas KTM)

E55

1) Butu Cadima – 197 pontos (Pro Tork Itaminas KTM)

2) Manuel Simas – 163 pontos

3) Cesar Meconi – 76 pontos