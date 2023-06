Pro Tork Itaminas KTM vence mais uma no Gaúcho de Enduro

Gustavo Pellin foi o destaque da quarta etapa da temporada

A Pro Tork Itaminas KTM foi o destaque da quarta etapa do Campeonato Gaúcho de Enduro 2023, realizada no sábado, dia 24 de junho, na cidade de Progresso. Seu piloto, Gustavo Pellin, venceu não apenas a categoria E2, mas também a Geral, mantendo-se na liderança da classificação de ambas.

Os competidores encararam um percurso de aproximadamente 40 quilômetros, com um Cross Teste e três Enduro Testes, dando três voltas. Trechos em meio a plantação de eucaliptos, grama, pedras, descidas travadas e outras mais rápidas exigiram bastante perícia.

De volta para casa, em Caxias do Sul, Pellin retoma o treinamento focado em manter o título estadual. A quinta etapa do Gaúcho está programada para acontecer no dia 5 de agosto, no município de Dois Lageados. A expectativa da equipe é de manter o rendimento.