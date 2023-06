Pro Tork / KTM Kids Team busca títulos

Na Copa Latino Americano de Minicross

A Pro Tork / KTM Kids Team é presença confirmada no gate de três categorias da Copa Latino Americana de Minicross, que acontece neste domingo, na cidade de Santa Cruz, na Bolívia. Zion Berchtold, Alicia Sagae e Ben Sagae representam a equipe brasileira na ocasião.

Zion é a maior promessa de bons resultados, o atual líder brasileiro e catarinense na 65cc irá correr na mesma classe e espera subir ao lugar mais alto do pódio. Os irmãos Ben e Alicia também almejam se sair bem nas corridas da 50cc e 85cc, respectivamente.

Para a chefe de equipe e multicampeã na modalidade, Mariana Balbi, está é uma oportunidade única para as crianças ganharem experiência. “É incrível eles poderem viver esta experiência de correr em outro país assim tão jovens, será ótimo para o aprendizado e para medirmos o nível de pilotagem. Estamos animados”, afirma.

Sobre a Pro Tork / KTM Racing Team: A equipe surgiu em 2020, marcando o início da nova operação da KTM no Brasil. A marca de motocicletas austríaca reconhecida mundialmente por seus inúmeros títulos se uniu a maior fabricante de motopeças da América Latina e destaque no off road nacional para elevar o nível de competitividade nos campeonatos e fazer história.

Investindo agressivamente em infraestrutura, desenvolvimento e performance, conquistou em três anos doze títulos nacionais. São eles: Brasileiro de Hard Enduro 2020 – Gold com Rigor Rico; Brasileiro de Motocross 2020 – MXF com Mariana Balbi e MXJR com Gabriel Andrigo; Brasileiro de Motocross 2021 – 65cc com Kevyn de Pinho e MX4 com Willian Guimarães; Arena Cross 2021 – 65cc com Kevyn de Pinho e Pro com Anthony Rodríguez; Brasileiro de Motocross 2022 – 125cc 2T e MXJR com Be Tiburcio, MX2JR com Gabriel Mielke, e 250cc 2T com João Pedro Pinho; e Arena Cross 2022 – AX2 com Lucas Dunka. Agora, preparem-se para um novo capítulo!