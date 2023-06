Pro Tork / KTM Racing Team acelera no FDS

Disputa das terceira e quarta etapas da temporada promete fortes emoções em São Paulo

A disputa das terceira e quarta etapas do Sportbay Campeonato Brasileiro de Motocross 2023 promete fortes emoções para os dias 23, 24 e 25 de junho, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP). E a Pro Tork / KTM Racing Team tem tudo para ser protagonista do show, é o que garantem seus pilotos.

O time comandado pelo multicampeão Antonio Jorge Balbi Júnior lidera duas das seis categorias que irão alinhar no gate. Kevyn de Pinho é o ponteiro na MXJR e Bernardo Tiburcio o primeiro colocado na tabela da MX2JR. Be ainda é o segundo na classe MX2, tendo o colega Gabriel Mielke logo em seguida, na quinta posição.

A programação na pista inicia com os treinos na sexta-feira, a partir das 10h, e com as primeiras provas na sequência, às 13h40. No sábado, o warm up é às 8h15 e as corridas às 11h10. E no domingo, os atletas aquecem às 8h e voltam a correr às 10h25. Haverá transmissão ao vivo em www.youtube.com/SportbayTV.

O evento acontece junto ao Festival Interlagos, com uma agenda repleta de atrações. Entre elas, testes de motocicletas, feira de negócios com as melhores marcas do segmento duas rodas, shows de manobras radicais e muito mais. Adquira seu ingresso em https://moto. festivalinterlagos.com.br/ ingressos.

Confira a classificação do BRMX:

MXJR

1) Kevyn de Pinho – 50 pontos (Pro Tork / KTM Racing Team)

2) Caio Grosbelli – 38 pontos

3) Pablo Alves – 36 pontos

MX2JR

1) Bernardo Tiburcio – 47 pontos (Pro Tork / KTM Racing Team)

2) Vitor de Borba – 47 pontos

3) Arthur Gomes – 36 pontos

MX2

1) Guilherme Bressolin – 100 pontos

2) Bernardo Tiburcio – 82 pontos (Pro Tork / KTM Racing Team)

3 Henrique Henicka – 67 pontos

5) Gabriel Mielke – 64 pontos (Pro Tork / KTM Racing Team)

Sobre a Pro Tork / KTM Racing Team:

A equipe surgiu em 2020, marcando o início da nova operação da KTM no Brasil. A marca de motocicletas austríaca reconhecida mundialmente por seus inúmeros títulos se uniu a maior fabricante de motopeças da América Latina e destaque no off road nacional para elevar o nível de competitividade nos campeonatos e fazer história. Investindo agressivamente em infraestrutura, desenvolvimento e performance, conquistou em três anos doze títulos nacionais. São eles: Brasileiro de Hard Enduro 2020 – Gold com Rigor Rico; Brasileiro de Motocross 2020 – MXF com Mariana Balbi e MXJR com Gabriel Andrigo; Brasileiro de Motocross 2021 – 65cc com Kevyn de Pinho e MX4 com Willian Guimarães; Arena Cross 2021 – 65cc com Kevyn de Pinho e Pro com Anthony Rodríguez; Brasileiro de Motocross 2022 – 125cc 2T e MXJR com Be Tiburcio, MX2JR com Gabriel Mielke, e 250cc 2T com João Pedro Pinho; e Arena Cross 2022 – AX2 com Lucas Dunka. Agora, preparem-se para um novo capítulo.