Pro Tork / KTM Racing Team ACELERA em SP

Por vitórias no Arena Cross

O Arena Cross 2024 terá a segunda de três etapas da temporada 2024 realizadas neste sábado, dia 22 de junho, em Jundiaí (SP). As melhores equipes já confirmaram presença no gate, entre elas a Pro Tork / KTM Racing Team, que chega para brigar por vitórias em diversas categorias

Seus destaques na classificação são o paranaense Guilherme Buozi e o gaúcho Henrique Henicka, que na abertura subiram ao segundo lugar no pódio em suas categorias, a 65cc e a AX2, respectivamente. Ambos se mostram motivados na busca por bons resultados.

O evento é considerado um verdadeiro show, com estrutura, cenografia, luzes, efeitos especiais, praça de alimentação, exposição de produtos, etc. As arquibancadas comportam mais de seis mil pessoas. Desta vez, os ingressos já se esgotaram, mas os amantes de adrenalina podem acompanhar a transmissão ao vivo pelo YouTube: SportbayTV.

Serviço:

Arena Cross 2024 – 2ª etapa

Data: 22 de junho (sábado)

Local: Av. Alexandre Ludke, s/n (Próximo ao Paço Municipal)

Transmissão: https://www.youtube.com/ sportbaytv

Programação:

13h30 – Treinos livres

15h – Abertura dos portões

16h30 – Treinos classificatórios

18h – Sessão de autógrafos

19h10 – Abertura do evento

19h20 – Duelo 1×1 Pró

19h30 – Solenidade oficial

19h50 – Prova 50cc

20h20 – Prova 65cc

21h – Prova Pró (1ª bateria)

21h30 – Prova AX2

22h – Prova Pró (2ª bateria)

22h30 – Pódio e encerramento