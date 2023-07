Pro Tork / KTM Racing Team mais vitoriosa do Arena Cross 2023

Super Final foi realizada em São Paulo

A Pro Tork / KTM Racing Team confirmou o favoritismo ao consagrar-se campeã em duas das quatro categorias do Arena Cross 2023. Sua Super Final foi realizada nos dias 30 de junho e 1 de julho, com provas indoor em uma pista especialmente preparada no Pavilhão do Anhembi, em São Paulo (SP).

Zion Berchtold chegou tranquilo ao evento, com 10 pontos de vantagem na classificação. Mesmo assim, venceu a bateria de sexta e ainda buscou o segundo lugar no sábado, após largar mal e partir para uma corrida de recuperação. “Estou muito feliz com o título, me dediquei bastante para isso”, disse o jovem, que já tem em seu currículo a taça da 50cc de 2020.

Be Tiburcio deu show de pilotagem ao ser campeão da AX2, protagonizando uma das mais belas disputas da história da competição. “Fui o segundo colocado na sexta e fiquei com apenas cinco pontos de vantagem, por isso, precisava vencer no sábado. Lutei até o fim, assumi a ponta na última curva, foi emocionante”, afirmou o atleta que também já levantou o caneco da 65cc, em 2019.

Para o chefe de equipe, Antonio Jorge Balbi Júnior, estão todos de parabéns. “Trabalhamos bastante para cumprirmos nosso objetivo, estou orgulhoso do desempenho deles. Agora é focar no Brasileiro de Motocross, que está programado para 26 e 27 de agosto, em Campo Grande (MS). Gostaria de registrar meu agradecimento especial a todos os nossos patrocinadores, em especial a Pro Tork”, finalizou.

Confira a classificação final:

Categoria AX2

1º – Be Tiburcio #3 – 72 pontos (Pro Tork / KTM Racing Team)

2º – Marcelo Leodorico #244 – 65 pontos

3º – Gabriel Mielke #102 – 59 pontos (Pro Tork / KTM Racing Team)

4º – Henrique Henicka #202 – 52 pontos

5º – Guilherme Bresolin #109 – 51 pontos

Categoria 65cc

1º – Zion Berchtold #17 – 77 pontos (Pro Tork / KTM Racing Team)

2º – Guilherme Buozi #274 – 28 pontos

3º – Heitor Mattos #300 – 30 pontos

4º – João Barbosa #23 – 49 pontos

5º – Miguel Boer #357 – 30 pontos