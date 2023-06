Pro Tork / KTM Racing Team favorita a títulos

Super Final será realizada em grande evento indoor em São Paulo

A Pro Tork / KTM Racing Team chega a Super Final do Arena Cross 2023 como grande favorita em duas das quatro categorias que envolvem a competição. O evento, que desta vez é indoor, será realizado nos dias 30 de junho e 1 de julho, no Pavilhão do Anhembi, em São Paulo (SP).

Zion Berchtold lidera a classe 65cc com 40 pontos na classificação, 10 a mais que o principal adversário. Já na AX2, os colegas de equipe Be Tiburcio e Gabriel Mielke estão empatados na ponta da tabela, com 35 pontos. A rodada dupla, com corridas na sexta-feira e no sábado, promete ser intensa.

Para o chefe, Antonio Jorge Balbi Júnior, a expectativa é excelente. “Estamos muito confiantes e seguimos trabalhando duro para alcançarmos nossos objetivos. Os pilotos estão treinando em uma pista nova aqui no centro de treinamento, então, estão todos bem preparados”, explica.

Um traçado de 500 metros de extensão foi especialmente desenvolvido pela dupla inglesa de construtores, Justin Barclay e Alfie Smith, que tem no currículo pistas de grandes campeonatos, como os mundiais de motocross e supercross.

Os ingressos estão disponíveis no site do evento, a partir de R$ 20. Mas quem não puder estar presente, dá para conferir a transmissão ao vivo pela SporTV e também pelas redes sociais Facebook (Arena Cross Brasil) e YouTube (Arena Live Brasil). A programação inicia com os treinos livres, às 13h30, e corridas, às 19h50.

Serviço: Arena Cross 2023 – Super Final

Data: 30 de junho e 1 de julho (sexta e sábado)

Local: Pavilhão de Exposições do Anhembi – Pavilhão Norte – São Paulo (SP)

Ingressos: a partir de R$ 20 – www.arenacross.com.br/ ingressos

Confira a classificação:

Categoria AX2

1º – Be Tiburcio #3 – 35 pontos (Pro Tork / KTM Racing Team)

2º – Gabriel Mielke #102 – 35 pontos (Pro Tork / KTM Racing Team)

3º – Marcelo Leodorico #244 – 28 pontos

4º – Henrique Henicka #202 – 28 pontos

5º – Otavio Pedro #12 – 21 pontos

Categoria 65cc

1º – Zion Berchtold #17 – 40 pontos (Pro Tork / KTM Racing Team)

2º – Heitor Mattos #300 – 30 pontos

3º – Miguel Boer #357 – 30 pontos

4º – Guilherme Buozi #274 – 28 pontos

5º – Enzo Fialho #122 – 22 pontos (Pro Tork / KTM Racing Team)