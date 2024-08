Pro Tork / KTM Racing Team encara a FINAL do Arena Cross 2024

Equipe tem chances de título na 65 cc e acelera forte neste sábado

A grande final do Arena Cross 2024 deve render belos pegas neste sábado, dia 10 de agosto, em São Paulo (SP). Entre as equipes confirmadas, a Pro Tork / KTM Racing Team chega com chance de título na categoria 65cc e promete enrolar o cabo com o paranaense Guilherme Buozi, atual segundo colocado na tabela.

Para ver de perto todas as emoções da prova, o público deverá garantir seu ingresso para arquibancada geral por meio do portal: www.arenacross.com.br/ superfinal. O setor 01 conta com praça de alimentação e sanitários. Crianças com até cinco anos não pagam e o valor promocional será de R$ 80 a inteira e R$ 40 a meia.

Mas quem não puder estar presente, vale acompanhar a transmissão ao vivo através do canal no YouTube da Sportbay, patrocinadora oficial da competição. O narrador Christian Mascary e a repórter Vans Faria trarão todos os detalhes com o suporte da equipe técnica.

Serviço – Arena Cross 2024 – Super Final

Data: 10 de agosto (sábado)

Local: Parque Villa-Lobos – São Paulo, SP

Transmissão: https://www.youtube.com/ sportbaytv

Programação:

13h30 – Treinos livres

15h – Abertura dos portões

16h30 – Treinos classificatórios

18h – Sessão de autógrafos

19h10 – Abertura do evento

19h20 – Duelo 1×1 Pró

19h30 – Solenidade oficial

19h50 – Prova 50cc

20h20 – Prova 65cc

21h – Prova Pró (1ª bateria)

21h30 – Prova AX2

22h – Prova Pró (2ª bateria)

22h30 – Pódio e encerramento