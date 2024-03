Pro Tork / KTM Racing Team no SPORTBAY de Motocross 2024

Doze pilotos compõem o grupo com promessa de brigar por títulos em oito categorias

A Pro Tork / KTM Racing Team formou a maior equipe em seus quatro anos de história para encarar o Sportbay Brasileiro de Motocross 2024. Grandes nomes nacionais e também estrangeiros compõem o grupo, liderado pelo chefe Antonio Jorge Balbi Júnior, com a promessa de brigar por títulos em oito categorias. A abertura do campeonato acontece neste fim de semana, dias 16 e 17 de março, em Sorocaba (SP).

Na classe principal, a MX1, entra em cena o piloto Frederico Spagnol, além do finlandês Harri Kullas. Já na MX2, foi mantido Gabriel Mielke e contratado Henrique Henicka. Gabriel Bilhar passa a alinhar no gate da MX2JR, enquanto Luaninha Neves estará na MXF, o argentino Jose Felipe na MX3, Gui Ferreira na Júnior, Zion Berchtold e Guilherme Buosi na 65cc, e Antonio Balbi e Conrado Mangia na 50cc.

Para Balbi, a temporada promete. “Buscamos agregar mais atletas, tanto nas categorias de ponta, como também na base. Estou muito confiante com as escolhas que fizemos, todos se demonstram grandes profissionais, focados na conquista dos objetivos. Mesmo com a baixa do Gabriel, que ainda se recupera de grave acidente no ano passado, e do Harri, que terá sua estreia adiada pois sofreu uma queda recente na Inglaterra, temos boas chances de top 3”, afirma.

A programação na Arena Motocross, localizada na Rodovia João Leme dos Santos, km 102, inicia com os treinos no sábado, a partir das 7h30, e as corridas, às 17h. Já no domingo, é retomada com o warm up às 7h40, e restante das provas às 10h. Uma pista foi especialmente preparada para ser o palco de um belo espetáculo. Quem não puder prestigiar de perto, pode acompanhar a transmissão ao vivo em www.youtube.com/SportbayTV.

Confira a programação:*

16/3 (Sábado)

Treinos livres

7h30 às 7h55 – MX2

8h às 8h25 – MX1

8h55 às 9h10 – 50cc

9h15 às 9h30 – MX2JR

9h50 às 10h – MX3

10h10 às 10h25 – MX5

10h30 às 10h45 – MXJR

10h50 às 11h05 – MXF

11h10 às 11h25 – 65cc

Treinos classificatórios

12h05 às 12h35 – MX2

12h40 às 13h10 – MX1

13h40 – 50cc – Prova classificatória

14h – MX2JR – Prova classificatória

14h35 às 14h55 – MX3

15h às 15h15 – MX5

15h25 – MXJR – Prova classificatória

15h45 – MXF – Prova classificatória

16h – 65cc – Prova classificatória

Provas

17h – MX5 (15min + 2 voltas)

17h25 – 50cc (15min + 2 voltas)

17/3 (Domingo)

Warm-up

7h40 às 8h – MX2

8h05 às 8h20 – MX1

8h25 às 8h35 – MX2JR

8h40 às 8h50 – 65cc

8h55 às 9h05 – MXF

9h10 às 9h20 – MXJR

9h25 às 9h35 – MX3

Provas

10h – MX2JR (20min + 2 voltas)

10h30 – 65cc (15min + 2 voltas)

10h55 – MXF (15min + 2 voltas)

12h10 – MX2 (30min + 2 voltas)

13h10 – MX1 (30min + 2 voltas)

14h – MX3 (20min + 2 voltas)

14h35 – MXJR (20min + 2 voltas)

15h30 – Elite MX – MX1 + MX2 – (30min + 2 voltas)

16h10 – Pódio das categorias Elite MX, MX1 e MX2

*Sujeita a alteração pela organização.