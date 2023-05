Pro Tork / KTM Racing Team no Sportbay de Motocross em Ibirubá

Equipe parte confiante para a segunda etapa da temporada

A Pro Tork / KTM Racing Team está a caminho de Ibirubá, no interior do Rio Grande do Sul, para a disputa da segunda etapa do Sportbay Campeonato Brasileiro de Motocross 2023, que acontece neste fim de semana, dias 6 e 7 de maio, nas dependências do Moto Clube Papaléguas, situado na Sociedade Hípica Ibirubense.

O time comandado pelo multicampeão Antonio Jorge Balbi Júnior se mostra animado para o desafio, que promete ser embaixo de chuva e repleto de lama. “Temos pilotos que costumam se sair muito bem neste cenário, montamos uma boa estratégia para casos assim, principalmente na preparação dos equipamentos”, explica.

A expectativa é de manter a liderança com Kevyn de Pinho na categoria MXJR, além de buscar a ponta na 65cc, MX2JR e MX2, classes nas quais Zion Berchtold, Be Tiburcio e Gabriel Mielke estão em segundo lugar na classificação, respectivamente. A recuperação de Lucas Dunka, atual décimo segundo na MX1, também é um objetivo.

Este é o terceiro ano consecutivo que a pista Jardel Doneda Pires recebe o evento. O traçado de 1.530 metros de extensão foi especialmente preparado, apresentando uma parte mais travada e outra mais solta na parte externa. Um diferencial são algumas corridas noturnas, que agregam ainda mais emoção.

A programação inicia no sábado, às 8h, com os treinos livres. Já no domingo é retomada às 8h30, com o warm-up. Quem não puder estar presente, vale torcer através da transmissão ao vivo oferecida pela Sportbay em seu canal no YouTube: www.youtube.com/SportbayTV

Sobre a Pro Tork / KTM Racing Team:

A equipe surgiu em 2020, marcando o início da nova operação da KTM no Brasil. A marca de motocicletas austríaca reconhecida mundialmente por seus inúmeros títulos se uniu a maior fabricante de motopeças da América Latina e destaque no off road nacional para elevar o nível de competitividade nos campeonatos e fazer história. Investindo agressivamente em infraestrutura, desenvolvimento e performance, conquistou em três anos doze títulos nacionais.

São eles: Brasileiro de Hard Enduro 2020 – Gold com Rigor Rico; Brasileiro de Motocross 2020 – MXF com Mariana Balbi e MXJR com Gabriel Andrigo; Brasileiro de Motocross 2021 – 65cc com Kevyn de Pinho e MX4 com Willian Guimarães; Arena Cross 2021 – 65cc com Kevyn de Pinho e Pro com Anthony Rodríguez; Brasileiro de Motocross 2022 – 125cc 2T e MXJR com Be Tiburcio, MX2JR com Gabriel Mielke, e 250cc 2T com João Pedro Pinho; e Arena Cross 2022 – AX2 com Lucas Dunka.

Agora, preparem-se para um novo capítulo.