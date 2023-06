Pro Tork / KTM Racing Team amplia pontos no Sportbay Motocross

Equipe se destacou no Autódromo de Interlagos em São Paulo

Pontos importantes foram conquistados pela Pro Tork / KTM Racing Team na disputa das terceira e quarta etapas do Sportbay Campeonato Brasileiro de Motocross 2023. O evento aconteceu nos dias 23, 24 e 25 de junho, em uma pista especialmente preparada no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP).

Terceira etapa

A terceira etapa foi marcada por corridas de tirar o fôlego na sexta-feira e no sábado. E o grande destaque da equipe foi o jovem Be Tiburcio, que venceu a categoria MX2JR, além de surpreender os mais experientes na MX2, com vitória ao somar uma terceiro e outro segundo lugares na baterias. Para fechar, Kevyn de Pinho foi o segundo na MXJR.

Quarta etapa

Be voltou a chamar a atenção no domingo, vencendo mais uma vez a MX2JR. Kevyn manteve o bom rendimento na MXJR com outro segundo lugar. E por fim, Gabriel Mielke teve um bom desempenho na classe MX2, garantindo um quinto lugar no pódio.

Classificação

Com os resultados, o time comandado pelo multicampeão Antonio Jorge Balbi Júnior segue na briga pelos títulos da temporada. Kevyn lidera a classificação da MXJR. Be é o ponteiro na MX2JR, além de ser o segundo colocado na MX2. E Mielke está em quinto na MX2. A equipe ainda lidera a 65cc com Zion Berchtold, categoria que não participou desta rodada.

De volta as cidades, os pilotos retomam a preparação física e com motocicletas focados na quinta etapa do Sportbay Campeonato Brasileiro de Motocross 2023. Ela está programada para acontecer nos dias 26 e 27 de agosto, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

Confira a classificação do BRMX:

MXJR

1) Kevyn de Pinho – 94 pontos (Pro Tork / KTM Racing Team)

2) Pietro Piroli – 86 pontos

3) Heverton Santos – 75 pontos

MX2JR

1) Bernardo Tiburcio – 97 pontos (Pro Tork / KTM Racing Team)

2) Vitor de Borba – 91 pontos

3) Otavio Pedro – 76 pontos

MX2

1) Guilherme Bressolin – 159 pontos

2) Bernardo Tiburcio – 142 pontos (Pro Tork / KTM Racing Team)

3) Marcello Lima – 117 pontos

5) Gabriel Mielke – 109 pontos (Pro Tork / KTM Racing Team)

65cc

1) Zion Berchtold – 47 pontos (Pro Tork / KTM Racing Team)

2) Vicente Nunes – 45 pontos

3) Victor da Rocha – 40 pontos