Pro Tork / KTM Racing Team vence

Na abertura do Mineiro de Motocross

O Campeonato Mineiro de Motocross teve a abertura da temporada 2024 realizada no fim de semana, dias 23 e 24 de março, no circuito do Parque Hotel Pimonte, na cidade de São Francisco de Paula, localizada no Centro Oeste. A Pro Tork / KTM Racing Team se destacou ao vencer as duas principais categorias.

Na MX1, foi Frederico Spagnol quem subiu ao lugar mais alto do pódio, acompanhado pelo colega de equipe Henrique Henicka na segunda colocação. Já na classe MX2, os resultados inverteram, com Henicka em primeiro e Spagnol em segundo. Os pilotos ditaram o ritmo e levaram o público ao delírio.

De volta as suas cidades, eles se preparam para os próximos desafios. Nos dias 6 e 7 de abril será realizada a segunda etapa do Sportbay Brasileiro de Motocross, em Canelinha (SC). Já a rodada seguinte do estadual está programada para 22 e 23 de julho, em Tupaciguara.