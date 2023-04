Enduro: Pro Tork / Sportbay/KTM se destaca no Paraná

Primeira etapa da temporada 2023 aconteceu em Almirante Tamandaré

A Pro Tork / KTM Sportbay Racing Team foi a grande destaque da abertura do Campeonato Paranaense de Enduro de Regularidade Big Trail, realizado no domingo, dia 2 de abril, em Almirante Tamandaré, região metropolitana de Curitiba.

A equipe subiu ao pódio em duas categorias e ainda foi a grande campeã na Geral, com o diretor-presidente da Pro Tork, Marlon Bonilha (fotos).

Marlon, que vem se aventurando em algumas competições, surpreendeu a todos com seu desempenho pilotando uma KTM 990 R. Ele conquistou o melhor resultado entre todos os participantes do evento, além de vencer sua categoria, a Graduados.

“Estou muito feliz pela oportunidade de estar entre amigos, acelerando, fazendo o que gosto. Foi muito especial”, disse.

Quem também garantiu a primeira colocação foi Andreia Pasa, com uma KTM 990 Adventure, na Feminina. Para fechar, José Américo foi o quarto colocado com sua KTM 890 R na mesma classe que o colega Marlon, a Graduados. O desafio envolveu aproximadamente 120 quilômetros, divididos em duas etapas, exigindo muita técnica na navegação.

De volta as suas cidades, eles aguardam ansiosos a definição da próxima etapa do estadual, que está em sua primeira edição e promete agitar a cena no estado. A modalidade está em uma crescente, ganhando cada vez mais adeptos em busca de emoção sobre duas rodas.