Pro Tork lamenta falecimento de Antônio Jorge Balbi

Não resistiu aos ferimentos sofridos em acidente

O motocross brasileiro está de luto. Um personagem fundamental para a evolução do esporte no país faleceu na manhã desta quinta-feira (2), aos 74 anos. Antônio Jorge Balbi (foto) não resistiu aos ferimentos sofridos em um acidente no último sábado, enquanto acompanhava os treinos de alunos em sua escolinha de pilotagem, na cidade de Oliveira (MG).

Na ocasião, foi encaminhado ao hospital para a retirada do baço, apresentou melhoras, mas a situação se agravou nas últimas horas, levando ao óbito.

Ele foi um dos pioneiros na modalidade em seu estado, competindo com o número 60 entre as décadas de 70 e 80. Depois, passou a incentivar os filhos e criou verdadeiros campeões nas pistas, Antônio Jorge Balbi Júnior e Mariana Balbi, reconhecidos internacionalmente por seus feitos. Nos últimos anos, passou a treinar também seu neto, filho de Balbi Jr, que inclusive também leva seu nome.

O velório está sendo no Cemitério da Saudade, em Belo Horizonte, onde o corpo será sepultado nesta sexta-feira, dia três.

Um marido amado, um pai adorado, um professor idolatrado, para nós, do Grupo Pro Tork, um parceiro e amigo de valor imensurável. Para esta família que sempre foi exemplo de união, fica aqui registrado nosso sentimento de pesar. Que Deus esteja presente, possa confortar os corações de todos e que vocês encontrem forças para seguir adiante, fazendo o que sempre foi uma verdadeira paixão para ele, o motocross.