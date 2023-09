Pro Tork presente na Feira Moto Nordeste

Confirmada no evento em Campina Grande (Paraíba)

A Pro Tork é presença confirmada em mais uma edição da Feira Moto Nordeste, que acontece nos dias 16 e 17 de setembro, no Infinity Garden Hotel (foto), em Campina Grande (PB). Com um catálogo de mais de 40 mil itens, a marca é considerada a maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes.

O objetivo com a participação é apresentar as últimas novidades, receber e estreitar o relacionamento com antigos clientes, além de firmar novas parcerias comerciais. Ação muito importante, considerando que a região Nordeste representa 35% da frota de motocicletas do país e a cidade concentra grandes distribuidores e lojistas.

Para o diretor-presidente da Pro Tork, Marlon Bonilha, a expectativa é excelente. “Preparamos preços e condições especiais para que os compradores possam programar seus pedidos para essa importante fase de final do ano. Estamos bastante animados, aproveitamos para convidar a todos para nos prestigiarem”, afirma.

Nesta sexta-feira, o horário de visitação será das 13h às 20h. Já no sábado, das 10h às 20h. O evento é exclusivo para profissionais do setor, com entrada gratuita, mas é necessário realizar credenciamento. Mais informações pelo site www.feiramotonordeste.com.br.

Serviço:

O que: Feira Moto Nordeste

Onde: Infinity Garden Hotel – Campina Grande (PB)

Quando: 16 e 17 de setembro

Credenciamento e informações: www.feiramotonordeste.com.br