Pro Tork no Enduro de Regularidade em S.C.

Sexta rodada acontecerá em Braço do Norte

O Campeonato Brasileiro de Enduro de Regularidade terá sua sexta rodada realizada neste fim de semana, dias 10 e 11 de junho, durante o tradicional Enduro das Neves, na cidade de Braço do Norte (SC). A Pro Tork Racing Team é presença confirmada e espera brigar por vitórias em duas categorias.

Na principal, a Elite, Emerson “Bombadinho” Loth busca a recuperação. O atual campeão nacional ocupa a quinta posição na tabela. Já na Over 40, Jony Jachtchechen possui larga vantagem na ponta. Os pilotos de Curitiba (PR) se mostram animados para o evento.

A prova contará com um percurso de aproximadamente 170 quilômetros no sábado, mais 110 no domingo. A baixa temperatura promete ser um desafio a mais para os competidores, assim como o terreno conhecido por ser extremamente liso.

Confira a classificação do Brasileiro de Enduro de Regularidade:

Elite

1) Jomar Grecco – 462 pontos

2) Leonardo Malagutti – 338 pontos

3) Guilherme Cascaes – 331 pontos

4) Emerson Loth – 300 pontos (Pro Tork Racing Team)

5) Gabriel Calçado – 292 pontos

Over 40

1) Jony Jachtchechen – 369 pontos (Pro Tork Racing Team)

2) Dario Júlio – 185 pontos

3) Lenilson Viana – 169 pontos

4) Magno de Souza – 164 pontos

5) Lauro Lopes – 151 pontos

Os pilotos Pro Tork têm o apoio da Sportbay.