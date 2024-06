Pro Tork no pódio do Sportbay Paranaense de Velocross de 2024

Quarta etapa da temporada aconteceu em Contenda

A quarta etapa do Sportbay Campeonato Paranaense de Velocross 2024 foi marcada por belas disputas neste fim de semana, dias 15 e 16 de junho, no Centro de Treinamento Cabanha Tabatinga, localizado no município de Contenda. Entre os destaques do evento, alguns nomes da Pro Tork Racing Team.

Subiram ao pódio pela equipe da maior fabricante de motopeças da América Latina: Rodrigo Taborda – vencedor das categorias VX1 e VX3 Especial; Jocimar Ferreira – primeiro colocado na 200cc, terceiro na VX3 Nacional e quarto na Força Livre Nacional; e Anilton Ximenez – quinto lugar na tabela da VX4 Especial.

O desempenho dos pilotos Pro Tork rendeu pontos importantes na classificação e na briga pelos títulos da temporada. Agora, eles retornam as suas casas e focam na preparação para a quinta rodada, programada pela Federação Paranaense de Motociclismo para acontecer nos dias 29 e 30 de junho, em Piên.