Pro Tork no pódio na abertura do Sportbay de MOTOCROSS 2024

Pilotos da maior fabricante de motopeças da América Latina conquistaram bons resultados

A Pro Tork Racing Team garantiu bons resultados na abertura do Sportbay Campeonato Paranaense de Motocross 2024, realizada no fim de semana, dias 9 e 10, em Cascavel, município localizado na região oeste do estado. Grandes nomes da modalidade representaram a maior fabricante de motopeças da América Latina.

Entre eles, destaque para: Willian Guimarães, vencedor das categorias MX45 e MX5, além de segundo colocado na MX4; Jose Felipe, segundo nas classes MX1 e MX3; Zion Berchtold, terceiro na MXJR; Alencar Krefta, quinto na MX45 e terceiro na MX50; e Tiago Garcia, quarto na MX4.

De volta as suas cidades, os pilotos retomam o treinamento pensando nos próximos desafios. Alguns encaram o Sportbay Brasileiro de Motocross, já neste fim de semana, em Sorocaba (SP), enquanto outros focam na próxima rodada do estadual, programada para 13 e 14 de abril, em Toledo.