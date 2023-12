Pro Tork no Sportbay Cross-Country do PR

Jocimar Ferreira tem boas chances em duas categorias e promete acelerar na final da temporada

Jocimar Ferreira parte confiante para representar a Pro Tork Racing Team na grande final do Sportbay Paranaense de Cross-Country 2023, que acontece neste domingo, dia 10 de dezembro, em Colombo, município localizado na região metropolitana de Curitiba.

O piloto lidera a categoria XC3, com oitos pontos de vantagem sobre o principal adversário, além de ser o segundo na Força Livre Nacional, com uma diferença de cinco pontos, e o terceiro na classe XC2, com 22 pontos a menos que o ponteiro.

Embalado pela conquista do título na VX3 Nacional do Sportbay Paranaense de Velocross, Jocimar não vê a hora de acelerar novamente. “Estou bem fisicamente e a motocicleta também está bem preparada. Minha expectativa é excelente, principalmente na XC3. Farei o meu melhor pela equipe”, afirma.

Serviço: Sportbay Campeonato Paranaense de Cross-Country

Etapa: Final

Quando: Neste domingo, dia 10

Onde: Colombo

Inscrição: eventos.sportbay.com.br