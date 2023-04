Pro Tork participa do Encontro Motomagazine

Em Campina Grande, capital da Paraíba

A Pro Tork, maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes, é presença confirmada em mais uma edição do Encontro Motomagazine. O evento acontece nos dias 14 e 15 de abril, no Garden Hotel, em Campina Grande (PB).

Com um catálogo composto por mais de 40 mil itens, divididos nas linhas street e off road, a marca paranaense promete ser o destaque da feira. Seu objetivo é receber e estreitar o relacionamento com antigos clientes, além de firmar novas parcerias comerciais.

A programação inicia na sexta-feira, com exposição entre 14h e 21h. Já no sábado, será das 10h às 20h. O evento é exclusivo para profissionais do setor, com entrada gratuita, mas é necessário realizar credenciamento. Mais informações pelo site www.luanda.com.br.

Serviço:

O que: 41° Encontro Motomagazine

Onde: Garden Hotel – Campina Grande (PB)

Quando: 14 e 15 de abril

Credenciamento e informações: www.luanda.com.br

Sobre a Pro Tork: A Pro Tork é a maior fábrica de peças e acessórios para motocicletas da América Latina e também a líder mundial em capacetes, tendo em seu catálogo mais de 40 mil itens de fabricação própria no Brasil. Localizada na cidade de Siqueira Campos, ao norte do estado do Paraná, a empresa negocia com mais de 60 países. Sua história teve início em 1987 com a fabricação de escapamentos de forma artesanal.