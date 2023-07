Pro Tork quer vantagem no PARAGUAIO

Encara a quarta etapa da temporada neste domingo

Jose Felipe encara a quarta etapa do Campeonato Paraguaio de Motocross com o objetivo de abrir vantagem na liderança da categoria principal, a MX1. O evento acontece neste fim de semana, em Loma Plata, no Departamento Boquerón.

Tigre, como é conhecido em seu país, a Argentina, se mostra otimista. “Essa pista é muito divertida, de areia, do jeito que eu gosto. Costuma exigir bastante preparo, por isso, tenho treinado bastante”, afirma o piloto que defende a Pro Tork Racing Team.

A equipe convida o público a prestigiar e torcer pelo atleta, que já foi campeão paraguaio no ano de 2013. Porém, quem não puder estar presente também pode acompanhar todos os detalhes da transmissão ao vivo, através da página no Facebook MX Play Paraguay.

Confira a classificação da MX1:

1) Jose Felipe – 147 pontos (Pro Tork Racing Team)

2) Pedro Henrique – 124 pontos

3) Fernando Ortiz – 107 pontos

4) Carlos Eduardo Mendez – 91 pontos

5) Sergio Seewald – 89 pontos