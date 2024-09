Pro Tork Racing Team acelera no Velocross

Na penúltima etapa Sportbay Paranaense de Velocross

A sétima e penúltima etapa do Sportbay Paranaense de Velocross 2024 promete render belas disputas neste fim de semana, dias 14 e 15 de setembro, no Crozetta Park Cross, localizado em Campina Grande do Sul, região metropolitana de Curitiba. Entre as equipes confirmadas no evento, destaque para a Pro Tork Racing Team.

Representam a maior fabricante de motopeças da América Latina: Rodrigo Taborda – líder das categorias VX1 e VX3 Especial; Matheus Zerbatto – segundo na VX1; Jocimar Ferreira – terceiro na FLN, segundo na VX3 Nacional e quarto na Nacional Street 200cc; Anilton Ximenez – terceiro na VX4 Nacional, quarto na VX4 Especial, e quinto na VX3 Nacional; e Cleber Keil – quinto na Intermediária Nacional.

A programação tem início no sábado, com a primeira sessão de treinos a partir das 8h, e provas às 14h30. Já no domingo, é retomada com classificatório às 8h, e corridas às 11h15. Quem curte adrenalina e for da região não pode perder a oportunidade de conferir de perto, o ingresso custa R$ 15. Mas quem não puder prestigiar, vale acompanhar a transmissão ao vivo através do canal da Sportbay no Youtube.

Pro Tork oferece inscrição subsidiada

Segue valendo a inscrição subsidiada pela Pro Tork para os participantes que utilizarem determinados equipamentos da marca. Mas ela só é válida para os filiados no estado. Para conferir os detalhes, acesse o site: www.fprm.com.br.

Serviço: Sportbay Campeonato Paranaense de Velocross

Etapa: 7

Quando: Neste fim de semana, dias 14 e 15

Onde: Crozetta Park Cross – Campina Grande do Sul

Entrada: R$ 15

Inscrição: eventos.sportbay.com.br

Transmissão: youtube.com/sportbaytv