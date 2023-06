Pro Tork Racing Team conquista resultados com piloto platinense

Equipe se destacou no Paranaense, Catarinense e Paraguaio

A Pro Tork Racing Team conquistou bons resultados em três campeonatos de motocross no fim de semana, dias 10 e 11 de junho. Seus pilotos mandaram ver no Sportbay Paranaense, em Mandaguari, e no Sportbay Catarinense, em Rio Fortuna, além do Paraguaio, em Campo 9.

No Paranaense, Fábio Brito venceu a MX3 Nacional e foi o quarto na Força Livre Nacional; enquanto Thiago Garcia terminou em segundo na MX35 Especial. Já no Catarinense, Gabriel Mielke foi o primeiro na MX2 e o terceiro na MX1; e Jacson Keil ganhou a Força Livre Nacional e a MX3. E no Paraguaio, Jose Felipe subiu ao lugar mais alto do pódio na MX1.

De volta as suas cidades, os pilotos retomam o treinamento para as próximas rodadas. O Paranaense e o Catarinense estão programados para os dias 15 e 16 de julho, em Pontal do Paraná e Braço do Norte, respectivamente. E o Paraguaio será em 8 e 9 do mesmo mês, em Loma Plata.