Pro Tork Racing Team vence nos Estaduais

No fim de semana no Paranaense e no Catarinense

A Pro Tork Racing Team mandou ver em dois estaduais de motocross, no fim de semana, dias 11 e 12 de março. No Sportbay Paranaense, em Toledo, foram três vitórias. Já no Sportbay Catarinense, em Campos Novos, outras duas. Ambas as disputas abriram a temporada 2023.

No Paranaense, destaque para Willian Guimarães – que venceu as categorias MX35, MX4 e MX45. Também subiram ao pódio os atletas: Fábio Brito – segundo colocado na MX35 Nacional e quarto na Força Livre Nacional; e Alencar Krefta – quinto na MX50.

Já no Catarinense, os vitoriosos foram Zion Berchtold na 65 e Jacson Keil na Força Livre Nacional. Zion ainda foi o segundo na 85cc, enquanto Jacson o segundo na MX3 e o quinto na MX1. Gabriel Mielke também somou um segundo lugar na classe MX1 e Darlei Weiss um quarto na Força Livre Nacional.

De volta as suas cidades, eles retomam o treinamento para a próxima rodada. O Paranaense está programado para acontecer nos dias 22 e 23 de abril, em Cascavel, e o Catarinense em 29 e 30 do mesmo mês, em Rio Fortuna. A expectativa é de seguir somando pontos importantes.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da Sportbay.