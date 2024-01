Pro Tork Road Show em ação(ASSISTAM)

Duas equipes que integram a Pro Tork Road Show entrarão em ação neste fim de semana, dias 20 e 21 de janeiro. No sábado, a Air Show se apresenta no BassMaster Xplorer, na Estância Punta del Este, em Primeiro de Maio (PR), a partir das 17h30, com entrada franca.

Já no sábado e no domingo, o Cachorrão Moto Show radicaliza no Encontro de Carros Antigos e Motociclistas, no Recinto de Exposições de Estrela D’Oeste (SP), durante todo o evento, com acesso liberado ao público.