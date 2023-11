Pro Tork Road Show no RS, SC, PR e SP

Equipes de manobras radicais da maior fabricante de motopeças da América Latina

A Pro Tork Road Show se prepara para uma série de apresentações nos próximos dias. A Só Zerinho manda ver no Encontro de Motos Litoral na Terra da Cachaça, que acontece no sábado, em Santo Antônio da Patrulha (RS), com acesso mediante a doação de 1kg de alimento não perecível. E durante todo o fim de semana também estará agitando o VP Series de Arrancada, em Nova Santa Rita (RS), com ingresso a partir de R$ 30. Já a Air Show está confirmada no Fly In 2023, no sábado, em Blumenau (SC), e no Aniversário de 62 anos de Roncador (PR), no domingo, sendo os dois gratuitos. A J99 é uma das atrações do Motonave, em Navegantes (SC), tanto no sábado, quanto no domingo, grátis ao público. E o Cigano Globo da Morte irá radicalizar em ambos os dias no Encontro de Motociclistas de Lutécia (SP), com entrada franca.

Sobre as equipes Pro Tork – A Só Zerinho Moto Show tem mais de 20 anos de história, sendo composta por 12 atletas profissionais e um narrador. Para a realização das acrobacias, eles utilizam motocicletas, quadriciclo, kart, carros e caminhão.

Já Douglas Lourenço é o responsável pelo espetáculo da Air Show, com seu Vans Air Craft – RV-7, de fabricação americana. O piloto é um verdadeiro perito em manobras acrobáticas aéreas. Sua apresentação leva cerca de 20 minutos, com Looping, Parafuso, Voo Invertido e muito mais.

A J99 é a equipe oficial de Gilmar “Joaninha” Flores, o principal piloto de motocross estilo livre do país. Ela conta com diversos atletas, desta vez, Robertt Fire também irá apresentar suas manobras radicais. Ambos são especialistas no backflip – um giro completo com a motocicleta para trás.

E o Cigano Globo da Morte traz o show tradicional dos circos. Com 23 anos de estrada, conta com pilotos treinados para manobras na esfera metálica. Eles já se apresentaram na Europa e Oriente Médio, além disso, é a equipe mais premiada de globo da morte da América do Sul.

Os pilotos Pro Tork têm o apoio da Sportbay.